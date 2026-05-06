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Los equipos de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo “Acefuc” enfrentaron los desafíos de la segunda jornada de la Copa Duo Apertura 2026. Con el mismo espíritu ganador con el cual se destacaron en la ronda inaugural.

Acefuc con dominio total en la Segunda Ronda. Los jóvenes tuvieron una maratónica programación en el Complejo Futbolístico Acefuc en el Campus Bárbula y en otras dos locaciones más, pero el esfuerzo se vio traducido en cuatro importantes victorias para los ucistas, sin registrar un solo revés.

El primer triunfo fue para la categoría Sub-11, en condición de locales contra la representación del Internacional Valencia. Diego Brito y Greider Valera lideraron la ofensiva universitaria con dos anotaciones cada uno, mientras que Abdiel Guerra y Thiago Aquino contribuyeron con par de quema redes para el impresionante marcador final 6-0.

Acefuc con dominio total en la Segunda Ronda

Los atletas de la Sub-15 se trasladaron a la Cancha de las Palmeras Municipio Naguanagua y mantuvieron el ritmo victorioso ante la representación de Palmeiras. Tras cuarenta y un minutos de tensión y con la pizarra cero a cero, Jackson Villalobos marcó el único gol del encuentro para los visitantes de Acefuc Barbula.

Cerró la jornada el combinado de la categoría Sub-13 con el segundo triunfo de la jornada como visitante. Los goles fueron obra de Daniel Moreno, Santiago Chirino y Diego Barreto superaron la defensa contraria para el 3-0.

El domingo siguiente, el escuadrón Sub-17 se reportó en la Cancha de Trapichitos para enfrentar a sus homólogos Guerreros. Nomisel Fernández destacó con dorsal N° 11 al minuto 3, seguido por Beiker Rivero con dos disparos certeros al 57 y 74, que trajeron la cuarta victoria para Acefuc con un 3-1.

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