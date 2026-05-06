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La Policía del estado Carabobo frustró un secuestro en el sur de Valencia ayer martes 5 de mayo de 2026. Efectivos del CCP Valencia, Santa Rosa y La Isabelica estuvieron en el procedimiento en la parroquia Rafael Urdaneta.

Alias Marquito San Juan cayó abatido en la intervención legal, luego de mantener secuestrado a un joven de 26 años en el barrio Antonio José de Sucre. Al verse acorralado, el delincuente huyó en moto hacia la Avenida Principal de Boca de Río – Parque Valencia, iniciando una persecución activa.

Comisiones de la E.P. Isabelica lo interceptaron. El sospechoso abrió fuego contra los uniformados, originándose una intervención legal (contacto armado). El sujeto resultó herido, fue trasladado al CDI Aquiles Nazoa, donde falleció posterior a su ingreso.

Abatido alias Marquito San Juan, ¿quién era?

La policía de Carabobo, dio a conocer que el sujeto era miembro de la banda «Manuelito de Parque Valencia» (G.E.D.O.). Vinculado a secuestros, robos, homicidios y narcotráfico.

Evidencias Incautadas en el procedimiento

(01) Pistola Prieto Beretta (calibre 9mm).

(10) Cartuchos percutidos y (02) cargadores extra largos.

(01) Moto Keeway, modelo EK Xpress 150cc, color azul.

El procedimiento contó con el apoyo del CICPC y el caso quedó a disposición de las Fiscalías 35° (DDHH) y Auxiliar 4° (Delitos Comunes) del Ministerio Público del Estado Carabobo.

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