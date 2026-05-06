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En el conjunto residencial Tejado de San Isidro los Bomberos del municipio Los Guayos capturaron al reptil, esta fue llevada a una zona segura. Fue rescatada y reubicada una serpiente en Los Guayos.

“Cumpliendo con los protocolos de seguridad y preservación de la fauna, el Cuerpo de Bomberos del municipio Los Guayos realizó la captura y reubicación de un ejemplar de animal ofidio en un sector residencial de la zona”, dijeron los bomberos.

La alerta se recibió informando sobre el avistamiento de un reptil en el estacionamiento del conjunto residencial. Una comisión de los bomberos acudió de inmediato al sitio para atender la solicitud.

Rescatada y reubicada una serpiente en Los Guayos

Los efectivos bomberiles localizaron a una serpiente de la especie Mastigodryas pleei, conocida comúnmente como «Sabanera» o «Cazadora». La cual se encontraba refugiada en el área del motor de un vehículo tipo pickup.

Aplicando las medidas de seguridad pertinentes para garantizar tanto la integridad de los residentes como la del animal, se procedió a su captura exitosa. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y liberado en una zona segura y adecuada para su hábitat natural, asegurando así la preservación de la especie.

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