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El pelotero mirandino ha sido uno de los que más ha bateado por su equipo en las ligas menores. Leandro Cedeño con la filial Doble A de los Padres de San Diego sigue con su ritmo ofensivo desde que se integró a la plantilla de peloteros.

Ayer martes, Cedeño que en Venezuela sigue siendo de Leones del Caracas ligó un cuadrangular para fletar tres carreras y darle la victoria el equipo 10×5. El criollo tuvo una buena jornada, se fue de 4-2 además de dos anotadas.

En el tercer tramo ante los envíos de Mitch Myers la sacó por el jardín central para traer las carreras al plato. El venezolano Cedeño ha estado siempre seleccionando pitcheos para de esa manera hacer buenas conexiones.

Leandro Cedeño con la filial Doble A de los Padres

El pelotero sigue con el equipo de San Antonio en Doble A buscando escalar a Triple A y jugarse una oportunidad en las Mayores. Está en el segundo lugar entre los jonroneros, además de impulsadas y anotadas.

Registra promedio de .355 con el equipo y espera mantenerse de esa manera con el madero. En 62 turnos al bate ha ligado 22 imparables, con 4 dobles, un triple y cuatro jonrones.

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