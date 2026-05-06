Los profesionales dentro de las áreas estratégicas en la administración pública van a recibir una bonificación mediante el Sistema Patria. Es por ello que el Gobierno nacional comenzó con el pago del bono Reconocimiento Profesional.
Este está dirigido a los trabajadores que están dentro de las áreas estratégicas. Esta medida fue anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y estará ejecutada por el Sistema Patria. Llegará a los profesionales a través del 3532.
Bono Reconocimiento Profesional
Los trabajadores que recibirán dicho bono son los que laboran en las siguientes áreas. Esto también debido a la preparación que tengan como sus conocimientos dentro de cada área.
Educación
Salud
Seguridad
Fuerza Armada
Energía y sector petrolero
Estos pagos a los profesionales estarán realizándose de forma priorizada como progresiva. Los bonos tendrán un monto que va entre los 30 mil y 60 mil bolívares. Dependerá de cada nivel profesional del trabajador.
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