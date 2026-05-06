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Las autoridades viales atendieron un hecho vial la noche de ayer martes 5 de mayo de 2026, luego de las 11:30 de la noche. Un hombre quedó lesionado tras caer de un puente en la Autopista Sur, al lugar llegaron paramédicos de 0800 Bigote para la debida atención.

El sujeto cuya identidad no se dio a conocer cayó desde la parte alta del Distribuidor Los Caobos en el tramo a Tocuyito. Este quedó con severas lesiones en la zona enmontada que hay en el lugar. Enseguida fue auxiliado primero por las personas que transitaban por la arteria vial.

Los paramédicos carabobeños activaron el protocolo de emergencia para atenderlo, y trasladarlo a un centro de salud en Valencia. Este al parecer perdió el control de la motocicleta cayendo a la parte baja del puente.

Lesionado tras caer de un puente en la Autopista Sur

El hecho vial se suma a los que han ocurrido en lo que va de año en el estado Carabobo. Desde Noticias24Carabobo exhortamos a los conductores a manejar con prudencia en las autopistas y avenidas de nuestra entidad como del país-

Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Circula a una velocidad moderada, si vas en moto lleva siempre el casco abrochado. Evita transitar por el canal de seguridad.

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