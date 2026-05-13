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Si no tienes acceso al correo de tu usuario Saime, es un trámite muy sencillo el que debes hacer. Así lo dio a conocer El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en sus redes sociales hoy 13 de mayo de 2026.

¿No tienes acceso al correo de tu usuario Saime?

Si estás en Venezuela: Por los momentos, debes acudir a cualquiera de nuestras oficinas en el territorio nacional, con los requisitos antes mencionado. El Saime dispone de oficinas en el país para atender a los usuarios.

Indicó el servicio que dicho trámite es personal como rápido. Si estás en el exterior: Un familiar directo (madre o padre) puede, asistir a cualquiera de la oficinas del Saime y solicitar el cambio por ti.

Solo debe presentar el documento que compruebe el parentesco. El Saime invitó a mantener tus datos al día.

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