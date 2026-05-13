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Venezuela anunció este miércoles 13 de mayo el inicio de un proceso formal para renegociar los términos de la deuda pública externa del país y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La medida busca establecer nuevas condiciones de pago que permitan aliviar la carga financiera actual, con el fin de disponer de mayores recursos para la inversión en servicios públicos y la recuperación económica.

Deuda externa de Venezuela y PDVSA

A través de un comunicado de la Vicepresidencia de Economía, se explicó que el acceso al financiamiento internacional se ha visto limitado desde 2017.

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Hecho que ha dificultado el cumplimiento de los compromisos internacionales y la inversión en áreas como salud, electricidad e infraestructura. Con este anuncio, el Ejecutivo busca atraer nuevas inversiones y estabilizar la economía mediante un esquema de pagos sostenible que no comprometa el presupuesto nacional.

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