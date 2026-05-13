CaraboboLo más vistoPortadaSucesos

Atienden a adulta mayor tras presunto atropello en la avenida Universidad de Naguanagua

By Lubin Molero
0
108
Mujer arrollada en la Avenida Universidad
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Una mujer de la tercera edad recibió atención prehospitalaria la tarde de este miércoles 13 de mayo tras ser arrollada por un vehículo tipo sedán que presuntamente se dio a la fuga en la avenida Universidad de Naguanagua.

Mujer arrollada en la Avenida Universidad

La víctima fue estabilizada en el sitio. Así mismo posteriormente fue trasladada por una ambulancia de 0800 Bigote hacia el centro asistencial más cercano para su valoración médica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela inicia proceso de reestructuración de su deuda externa y de Pdvsa

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaRescate Naguanagua
Artículo anterior
Venezuela inicia proceso de reestructuración de su deuda externa y de Pdvsa
Artículo siguiente
El Alavés sorprende al Barcelona y sale de la zona de descenso
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes