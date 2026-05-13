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Una mujer de la tercera edad recibió atención prehospitalaria la tarde de este miércoles 13 de mayo tras ser arrollada por un vehículo tipo sedán que presuntamente se dio a la fuga en la avenida Universidad de Naguanagua.

Mujer arrollada en la Avenida Universidad

La víctima fue estabilizada en el sitio. Así mismo posteriormente fue trasladada por una ambulancia de 0800 Bigote hacia el centro asistencial más cercano para su valoración médica.

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