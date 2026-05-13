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El Alavés sorprende al Barcelona y sale de la zona de descenso

By Lubin Molero
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Resultado Alavés vs Barcelona
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Deportivo Alavés logró una victoria vital este miércoles 13 de mayo con resultados de 1-0 vs el FC Barcelona en Mendizorroza.

Un solitario gol de Ibrahim Diabaté en el tiempo añadido de la primera parte fue suficiente para que el conjunto local sumara tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia. Con este resultado, el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores alcanza las 40 unidades y abandona momentáneamente los puestos de descenso.

Resultado Alavés vs Barcelona

A pesar de que el Barcelona dominó la posesión durante gran parte del encuentro, el equipo de Hansi Flick se mostró plano y con poca profundidad en ataque. El debut del canterano Álvaro Cortés como titular fue una de las notas destacadas en un once azulgrana que no pudo descifrar el cerrojo defensivo de los vitorianos.

Aunque Flick movió el banquillo en el segundo tiempo dando entrada a Pedri, Ferran Torres y Cancelo, el Alavés resistió con una defensa sólida liderada por el central Koski y las intervenciones del portero Sivera.

El Barça, ya con el título de Liga asegurado, no pudo evitar la caída ante la intensidad de un Alavés que celebró el triunfo ante su afición.

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