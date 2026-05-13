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Una mujer de 33 años fue detenida por funcionarios de la Policía de Valencia tras ser señalada por el presunto hurto de dinero proveniente la farmacia donde laboraba en la Avenida Bolívar.

La captura se efectuó luego de que el propietario de la farmacia denunciara irregularidades financieras detectadas en los cierres de caja y transacciones del local.

Detenida por hurto de dinero en Valencia

De acuerdo con las investigaciones, la ciudadana, quien trabajaba como cajera en el comercio, presuntamente solicitaba a los clientes realizar pagos móviles hacia su cuenta bancaria personal en lugar de los canales oficiales de la empresa.

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El hecho quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento. Los oficiales consignaron las grabaciones como evidencia. Tras recibir la denuncia, la comisión detuvo al sospechoso y remitió el caso al Ministerio Público.

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