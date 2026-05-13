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La Academia de Cine confirmó este martes 12 de mayo el fallecimiento en Madrid del actor estadounidense Jack Taylor, reconocido como una de las figuras más representativas del cine de terror y fantástico en Europa.

Taylor, cuyo nombre real era George Brown Randall, consolidó su trayectoria en España a partir de la década de los 60 tras haber iniciado su carrera en Hollywood, donde llegó a compartir créditos con estrellas como Marilyn Monroe.

Fallece el actor Jack Taylor

A lo largo de seis décadas, el intérprete participó en producciones de culto como Conan el Bárbaro y La novena puerta. Además de numerosas colaboraciones con el director Jesús Franco.

Taylor se mantuvo activo en la industria hasta sus últimos años, destacando su reciente participación en el documental Llámame Paul. Con su partida, el cine europeo despide a un actor versátil que transitó desde el spaghetti western hasta las grandes producciones internacionales, dejando un legado documental y cinematográfico invaluable.

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