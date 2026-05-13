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Detenido un sujeto por presunto robo en Guárico

By Danny Valdiviezo
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Presunto robo en Guárico

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Funcionarios de la Delegación Municipal Calabozo, realizaron la detención de Jhardany José Beroes Duran (20), en la Urbanización Francisco de Miranda, parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico, por presunto robo.

Tras denuncia recibida por la comunidad y otras víctimas, se pudo determinar que el detenido, junto a otro hombre aún por detener; se dedicaban a someter a los residentes con un arma de fuego.

Presunto robo en Guárico

Estos bajo amenazas de muerte, los despojan de sus pertenencias de valor, para luego comercializarlo y obtener un lucro. Al momento de la captura de Jhardany, se le incautó el arma utilizada para ejecutar los robos; quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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