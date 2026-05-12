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El comisario general del CICPC, Douglas Rico destacó que fue esclarecido un femicidio de una joven de 24 años en Delta Amacuro. Fátima del Valle León Morales (24), falleció en la Urbanización Delfín Mendoza, municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

El abominable hecho ocurrió el pasado 12 de abril, en manos de su pareja, Ronaldo Rondón José López (30). De acuerdo al trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Tucupita se pudo conocer que, constantemente la pareja tenía problemas

Dichos problemas escalaban en episodios violentos; sin embargo, el día del hecho, tras una nueva discusión, Ronaldo, la roció con gasolina. Y luego, utilizando un encendedor inició una combustión, sin embargo, este también resultó con quemaduras.

Esclarecido femicidio de una joven de 24 años en Delta Amacuro

Siendo trasladados al hospital Dr. Luis Razetti, y referidos de manera inmediata motivado a la gravedad de las heridas; a la unidad de caumatologia del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez.

Falleciendo Fátima Del Valle León Morales el 18 de abril de este año, mientras que el hombre se encuentra en observación por su estado de salud. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

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