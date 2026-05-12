Compartir

En Venezuela, el acceso a las playas es un derecho público garantizado por ley, siendo inconstitucional bloquear el paso o privatizar la franja costera. Aunque existen denuncias sobre comerciantes que restringen áreas con toldos y sillas.

Las autoridades han reiterado que el acceso peatonal es libre y gratuito, prohibiendo la privatización de facto. La Constitución y el Decreto Nº 1.468 con Fuerza de Ley de Zonas Costeras establecen que la franja de 50 metros paralela al mar es de uso público y no puede ser enajenada o restringida.

Prohibición de Playas Privadas: No existen playas privadas en Venezuela; cualquier intento de cobrar peaje para ingresar o limitar el paso está fuera de la ley.

Acceso a las playas en Venezuela

Abusos en Concesiones: Se han reportado casos en zonas como La Guaira donde comerciantes concesionarios copan espacios con sillas y toldos. Intentando obligar a los visitantes a pagar por un servicio para poder ubicarse.

Denuncias: Las autoridades han advertido que los ciudadanos deben poder disfrutar de las playas sin la obligación de alquilar equipos de playa. Instando a las autoridades locales a supervisar.

Restricciones por Seguridad: La única restricción legal válida es la prohibición de uso por condiciones climáticas o contaminación. Señalizada con bandera roja por las autoridades, como indica la ONSA Venezuela.

Restringe ilegalmente

Si se presenta una situación donde se restringe ilegalmente el paso, el ciudadano tiene derecho a denunciar ante los organismos competentes para garantizar su acceso a la franja costera.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas