Compartir

Autoridades del estado Falcón se mantienen en investigaciones del fallecimiento de un adolescente valenciano en un hotel de Adícora. Este quedó registrado con los apellidos Osorio Méndez.

El menor falleció el sábado 9 de mayo de 2026 en uno de los hoteles de Adícora, estado Falcón. El joven, proveniente de Valencia, fue encontrado sin signos vitales tras dormir, sin presentar señales de violencia.

Fallecimiento de adolescente valenciano en un hotel de Adícora

Es por ello que el caso está siendo investigado por el Cicpc. Indicaron que al intentar despertarlo, no respondió. Fue llevado a un centro de salud en Adícora donde ingresó sin signos vitales.

El CICPC, eje de homicidios del estado Falcón, retiró el cuerpo para realizar los estudios forenses necesarios en el SENAMECF y determinar la causa de muerte. Reportando extrañas circunstancias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas