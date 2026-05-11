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En el marco de los operativos de seguridad y lucha contra el contrabando, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al CZGNB-62 Bolívar; lograron la detención de tres ciudadanos implicados en el transporte irregular de combustible.

Esto en el Punto de Atención al Ciudadano (P.A.C.) «El Manteco» de la Tercera Compañía del Destacamento N° 625. En dicho PAC incautaron 4 mil litros de combustible en el estado Bolívar. Durante la inspección de rutina, los uniformados incautaron un total de 4.400 litros de gasolina.

Incautaron 4 mil litros de combustible en bolsas plásticas en el estado Bolívar

El cargamento se encontraba distribuido de manera estratégica en 160 bolsas plásticas y dos bidones, ocultos dentro de dos vehículos: un camión marca Chevrolet; modelo Silverado 3500 HD (Placas A29A08A), y una camioneta marca Ford, modelo Bronco (Placas AAG67E).

Los detenidos se trasladaban desde la población de San Félix con destino a El Manteco. El procedimiento, junto con las evidencias y los sujetos involucrados, fue puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones de ley correspondientes.

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