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La audiencia contra Cole Tomas Allen empezó hoy lunes, el hombre señalado de atentar contra el presidente Donald Trump se declaró “no culpable”. Hoy con sus abogados el sujeto que estuvo en la cena de corresponsales no habló.

Los abogados defensores hablaron por el hombre de 31 años, quien fue detenido en la cena donde estaba el mandatario estadounidense. Allen ataviado con la braga color naranja llegó hoy escoltado bajo estrictas medidas de seguridad con sus abogados.

Allen le había dicho a los oficiales del Servicio Secreto que lo habían detenido que no esperaba sobrevivir esa noche. El sujeto se encuentra en perfecto estado de salud física, ha estado detenido desde los últimos días de abril.

Cole Tomas Allen, señalado de atentar contra Trump se declaró “no culpable”

La familia del ingeniero y profesor solo había escuchado algunos mensajes radicales, entre ellos decía que “quería arreglar el mundo”. Indicaron que nunca hubo un mensaje directo contra el mandatario Trump.

Esta es la primera audiencia de Allen ante ka justicia estadounidense, este volverá a estar en el juzgado a finales del mes de junio. Cole Tomas era considerado por sus alumnos como un genio en los juegos de video.

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