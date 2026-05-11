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Autoridades investigan el homicidio de Sujey Marina Terán de 25 años de edad de nacionalidad colombiana en el barrio La Dolorita en el municipio Sucre. En horas de la madrugada de ayer domingo 10 de mayo de 2026 ocurrieron los hechos.

Asesinaron a una mujer en La Gran Caracas luego de recibir una llamada, Terán se encontraba en compañía de unos amigos en su casa en La Dolorita, allí se había mudado apenas hace un mes. Cuando la joven estaba en el lugar recibió una llamada.

En la misma le indicaron que esperara afuera que le iban a llevar un dinero, las demás personas se fueron a dormir en la casa de la joven. De manera extraoficial se conoció que los vecinos escucharon un disparo y vieron a la mujer tendida en la carretera.

Asesinaron a una mujer en la Gran Caracas luego de recibir una llamada

Los amigos de Terán se comunicaron con grupos de emergencia quienes llegaron al lugar, pero era tarde ya la joven había fallecido. La persona que atacó a Terán no dejó rastros ya que huyó de inmediato del lugar.

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Al sitio llegaron autoridades para realizar el levantamiento del cadáver como las investigaciones del hecho. El cuerpo sin vida de la mujer fue llevado a la sede de medicina forense en Bello Monte Caracas para la necropsia de ley.

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