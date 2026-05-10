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Autoridades viales en el litoral carabobeño atendieron el accidente presentado hoy 10 de mayo de 2026 luego del mediodía. Una motorizada perdió la vida en Puerto Cabello, tras ser embestida por un vehículo cuyo conductor irresponsable se dio a la fuga.

El hecho ocurrió a la una y 20 de la tarde, en la Autopista Sorpresa Muelles en las adyacencias del Distribuidor El Cangrejo. La dama identificada como Noeskarelys Arias de 31 años de edad, iba en la moto junto a sus dos hijos los cuales sufrieron lesiones en el accidente.

Motorizada perdió la vida en Puerto Cabello al ser embestida por un vehículo

Estos fueron llevados a la emergencia del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. La mujer falleció en el lugar de forma instantánea, y el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del centro de salud antes mencionado.

En el sitio estuvieron comisiones de la Policía Municipal de Puerto Cabello, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana como la Policía de Carabobo. Desde Noticias24Carabobo exhortamos a los conductores a transitar con responsabilidad.

Además de hacerlo con prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas oficiales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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