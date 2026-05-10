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¡Triste!, Vehículo desocupado en reversa arrolló a una niña en Mérida

By Redacción Carabobo
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Vehículo desocupado en reversa arrolló a una niña en Mérida

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Redacción Carabobo
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Una menor de 11 años perdió la vida hoy sábado 9 de mayo de 2026 en el sector las Tienditas del Chama en el municipio Libertador en Mérida. Un vehículo desocupado en reverse arrolló a la menor dejándola sin vida.

Explicaron las personas que se encontraban en la calle en ese momento, que el vehículo estaba estacionado media cuadra arriba. Este presentó un desperfecto en los frenos y se vino hacia abajo.

 

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Vehículo desocupado en reversa arrolló a una niña en Mérida

La pequeña estaba sentada en la acera cuando fue impactada por el vehículo en movimiento. Al lugar llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver, como a iniciar las investigaciones del hecho.

Una niña de once años de edad falleció este sábado al ser arrollada por un vehículo desocupado que venía en retroceso, en circunstancias que aún están siendo objeto de investigación.

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SourceEl Tubazo
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