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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago.

Que ha generado una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro. Los reportes técnicos preliminares confirman impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades.

Derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago

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