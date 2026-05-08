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A través de la cuenta en la red social Instagram el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería explicó acerca del pasaporte habilitado. El llamado documento “exprés” puedes obtenerlo de la siguiente manera.

El trámite requiere el pago de una tasa adicional, con precios para adultos que rondan los $350 en 2026.

Pasos para obtener el pasaporte habilitado

Inicio de Sesión: Ingrese al portal siic.saime.gob.ve con su cédula y contraseña.

Solicitar Trámite: Seleccione «Pasaporte» y luego la opción de «Cita Pasaporte Adulto».

Habilitación (Exprés): Durante el proceso, el sistema permite elegir la modalidad de pasaporte habilitado/exprés para agilizar la entrega.

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Pago: Realice el pago con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma.

Asistencia: Acuda a la oficina del SAIME, específicamente la oficina Simón Bolívar en la Torre Norte de Plaza Caracas (piso 1), para la toma de datos biométricos.

Retiro: El documento estará disponible en un lapso de 24 a 48 horas.

Detalles Clave:Costo 2026: Los precios son indexados al tipo de cambio del BCV, con tarifas exprés para adultos cerca de \(\$350\) y menores de edad entre \(\$290\) y \(\$310\).

Oficina: El trámite habilitado se gestiona principalmente en la sede Simón Bolívar.

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