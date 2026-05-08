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La Organización Mundial de la Salud indicó que se mantienen vigilantes ante los casos, pero que el brote detectado de hantavirus no marca el inicio de una pandemia. Así lo dijo Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.

Indicó que la enfermedad se propaga muy diferente a lo que fue el Covid 19. Es por ello que se han tomado los correctivos en cuanto a esta. «Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente», agregó.

«Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia como la covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco», señaló.

Brote detectado de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud se mantiene desplegada en las investigaciones de los casos. El 1º de abril el crucero partió desde Argentina y se están evaluando los casos, tanto de Argentina como de otras naciones.

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En Chile se han detectado también varios casos, estas personas han sido restringidas y colocadas en cuarentena. Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS dijo que se mantienen activas las investigaciones sobre el brote de hantavirus.

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