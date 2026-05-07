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Las autoridades sanitarias de Argentina se encuentran investigando un caso de hantavirus, este fue reportado en la ciudad de Bariloche. Averiguan si el mismo guarda relación con el crucero que partió desde esa nación en abril pasado.

El hombre de 43 años se encuentra internado y su familia en cuarentena debido al caso reportado. El caso ocurre en medio del crucero MV Hondius el cual salió de esa nación y tuvo que llegar a Cabo Verde donde estuvo por varias horas.

En el crucero hubo varios fallecidos, es por ello que las autoridades buscan dar con más personas que pudieran estar contagiadas. El hombre está hospitalizado en el centro zonal de Bariloche.

El hombre se encuentra en situación estable y no está necesitando respiración artificial. El sujeto acudió por sus propios medios a un centro de salud, presentando fiebre además de diarrea como dolor en el cuerpo.

Caso de hantavirus en Argentina y los síntomas

Los síntomas del hantavirus suelen aparecer entre 1 y 8 semanas después de la exposición, comenzando como una gripe fuerte. Fiebre alta, dolores musculares intensos, fatiga, cefalea (dolor de cabeza).

Además de mareos y molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal). La fase grave, está caracterizada por dificultad respiratoria rápida, tos y edema pulmonar, puede ser fatal.

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