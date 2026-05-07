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En la feria de comida del sector San Jacinto en la capital aragüeña falleció un oficial de la PNB tras ser herido con su arma de reglamento. El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando este se encontraba compartiendo en el lugar.

El oficial de la PNB quedó identificado como Alexander Argenis Nacero Pérez de 30 años de edad. Según una versión extraoficial, Nacero comenzó a discutir con un sujeto el cual era también un funcionario policial.

Oficial de la PNB en Maracay

A las dos de la mañana hubo un malentendido entre los dos uniformados y Nacero sacó el arma de reglamento del carro cuando comenzó a forcejear se escuchó un disparo. El mismo le hirió en la zona intercostal izquierda.

Enseguida fue llevado a un centro de salud en Maracay donde falleció. Funcionarios del CICPC se encuentran en la fase de investigaciones del caso. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar.

Nacero estaba adscrito a la División Ambiental de la Policía Nacional Bolivariana en Maracay, estado Aragua.

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