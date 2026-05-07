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La Organización Mundial de la Salud confirmó que el hantavirus puede transmitirse de persona a persona. En la actualidad la variante Andes ha sido una de las que se ha propagado rápidamente.

Es por ello que la misma OMS junto a organismos de salud de varios países buscan controlaR dicho brote. Indicó la OMS que el virus puede transmitirse entre personas que tengan contacto estrecho y prolongado.

Hantavirus puede transmitirse de persona a persona

En la actualidad en el crucero Hondius siguen haciendo estudios y hay personas en cuarentena. Donde se han reportado al menos siete contagios como tres personas que han fallecido debido a la cepa Andes.

Dijo la Organización Mundial de la Salud, que el virus puede transmitirse en personas con contactos muy cercanos. Entre ellos parejas, personas que conviven durante periodos largos con una persona infectada.

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