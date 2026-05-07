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El bitcoin se mantiene en alza paso a paso, el petróleo también busca estabilizarse a nivel mundial, pese al conflicto que hay en el Oriente Medio. El precio del dólar BCV hoy 7 de mayo de 2026, es de 496,83 bolívares y el euro en 583,86 bolívares.

El dólar para este viernes dijo el Banco Central de Venezuela, tendrá un valor de 499,86 bolívares y el euro en 588,09 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.569,54 dólares esta se ha mantenido en el precio cercano de los cinco mil. Se ha mantenido en un precio estable en las últimas semanas.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 98,84 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad por el conflicto del Medio Oriente. Este ha estado con fluctuaciones que lo llevan a 116 dólares.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con un alza positiva y un poco lenta, este indicador llegó a estar sobre los 59 mil dólares. Hoy tiene un precio de 80.712,04 bolívares y pudiera terminar sobre los 81 mil dólares el día.

Dólar BCV hoy 7 de mayo de 2026, Copa Airlines retoma vuelos en esta zona

Copa Airlines comenzó nuevamente sus operaciones en Barquisimeto, un paso más hacia la recuperación de su red de destinos en Venezuela.

Con esta incorporación, la aerolínea opera desde este mes en cuatro ciudades del país, junto con Caracas, Maracaibo y Valencia, de manera que queda solo un destino para completar la restitución total de su operación en Venezuela.

Esta reactivación permitirá a los pasajeros del centro-occidente del país conectarse de forma cómoda y eficiente, a través del Hub de las Americas® en Panamá, con más de 85 destinos en 32 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, incluyendo más de 15 ciudades en Estados Unidos, 5 ciudades en México y más de 20 destinos en el Caribe.

“Volver a Barquisimeto significa para nosotros un paso fundamental en nuestra relación con Venezuela, en donde tenemos 29 años de operaciones. La ciudad crepuscular es parte esencial de nuestra operación en el país, y volver a operar aquí nos permite seguir fortaleciendo la conectividad de los venezolanos con las Américas”, señaló Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

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