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Bebé murió en Barquisimeto por quemaduras de segundo y tercer grado

By Danny Valdiviezo
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Bebé murió en el estado Lara por quemaduras de segundo y tercer grado

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Danny Valdiviezo
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En el municipio Palavecino se presentó una emergencia que dejó a un menor sin vida. Un bebé murió en el estado Lara por sufrir quemadura de segundo y tercer grado. El hecho ocurrió ayer 6 de mayo de 2026.

El bebé de un año de edad estaba cerca de la cocina, cuando agarró un paño de cocina y le cayó encima una olla con caraotas las cuales estaban listas para ser aliñadas. El menor tuvo que recibir atención médica especializada.

Bebé murió en el estado Lara por quemaduras de segundo y tercer grado

El hecho ocurrió en la parroquia Agua Viva en el municipio Palavecino en la entidad larense. Enseguida este fue llevado a la emergencia de un centro de salud pero murió debido a las quemaduras.

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SourceEl Informador/Barquisimeto
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