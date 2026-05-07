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En un esfuerzo continuo por fortalecer la atención médica en el estado Carabobo, se llevó a cabo la entrega de un importante cargamento de material médico quirúrgico, medicamentos y soluciones al Almacén Regional de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

El cargamento de insumos médicos estuvo organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud de la entidad, señaló que fueron entregadas un total de 357.563 unidades de insumos médicos esenciales. Equipos quirúrgicos y medicamentos vitales que serán distribuidos a los distintos centros asistenciales del estado.

Cargamento de insumos médicos

“Estamos garantizando la dotación de diferentes hospitales y ambulatorios de los 14 municipios carabobeños y así garantizar la atención oportuna de cada persona que requiera asistencia médica”, expresó.

Asimismo, destacó las acciones conjuntas de todos los niveles de Gobierno en fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la región, en cumplimiento de las directrices impulsadas por el gobierno nacional y regional.

Leal también indicó que continuarán trabajando de manera incansable en garantizar el bienestar y el acceso universal y gratuito a un sistema de salud eficiente a los carabobeños y carabobeñas.

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