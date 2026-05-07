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El gobernador del estado Carabobo ofreció hace minutos, una recompensa sobre información sobre granjas de minería de criptomonedas. Destacó el mandatario regional que las informaciones tienen que ser fidedignas.

Resaltó que la recompensa será de mil dólares por aquellas informaciones, donde se digan donde están dichas granjas. Comentó que en la actualidad en los circuitos que están protegidos hay alto consumo eléctrico.

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Es por ello que van a iniciar las investigaciones sobre este tema, indicó que hoy en día por lo que está pasando el país con la electricidad está prohibido la minería de criptomonedas. Dio un número telefónico donde pueden las personas hacer las denuncias.

Lacava ofreció recompensa

“+58 416 728 0286 Este es el número de WhatsApp al q pueden hacer sus denuncias sobre máquinas de minado de criptomonedas y recibir sobre la información certificada. Y real una recompensa de 1.000 usd”, dijo.

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