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Con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo y deportivo en la región, se llevó a cabo el Festival Estadal de Paratletismo en el Estadio Arístides Pineda; de la Universidad de Carabobo en el municipio Naguanagua con la participación de 327 jóvenes.

Actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic) y Fundadeporte.

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la entidad, señaló que en esta actividad participaron alumnos de diferentes escuelas de los 14 municipios de Carabobo. En las modalidades de Síndrome de Down, Autismo, Discapacidad Visual y Discapacidad Auditiva.

Festival Estadal de Paratletismo en Naguanagua

“Nos sentimos sumamente felices de realizar esta jornada deportiva en nuestro estado que no solo busca promover la inclusión y la salud física, sino que se convierte en una vitrina técnica y estratégica para la detección de talentos que representarán con total orgullo a Venezuela y a Carabobo”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de las diferentes instituciones educativas y deportivas para la masificación de los deportes paralímpicos. En cumplimiento con los lineamientos por el gobierno nacional y regional que dirige Rafael Lacava.

Luna también precisó que se mantendrán desplegados en cada rincón de la entidad para incentivar la práctica de deportes en todas las escuelas carabobeñas. Esta jornada contó con la presencia de diversas autoridades regionales y municipales.

Como la Presidenta de Fundaniño, Morella Saavedra, el Director de Masificación Deportiva de Fundadeporte, José Pacheco. Y la Directora del Instituto Autónomo Municipal para el Desarrollo del Deporte de Naguanagua (Imdenagua), Marggily Morales.

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