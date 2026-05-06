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Cerrarán avenida 190 de Naguanagua por estas razones hoy miércoles 6 de mayo

By Lubin Molero
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Cierre en la avenida 190 de Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La avenida 190 de Naguanagua permanecerá cerrada totalmente en ambos sentidos durante la noche de este miércoles 6 de mayo.

La restricción vehicular iniciará a las 7:00 p.m. y se extenderá hasta las 2:00 a.m. del jueves, con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y demarcación en la zona. Esta medida forma parte de las labores de recuperación de la infraestructura vial que se desarrollan actualmente en el municipio.

Cierre en la avenida 190 de Naguanagua

Debido a la interrupción del tránsito, las autoridades recomiendan a los conductores tomar las previsiones correspondientes y utilizar rutas alternas a través de las calles adyacentes de los sectores vecinos. El paso será restablecido una vez culminen las operaciones de señalización programadas para hoy miércoles 6 de mayo.

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