Compartir

Los alumnos de kínder que fueron promovidos a primer grado se hicieron virales en las redes sociales. En la plataforma de Tik Tok estos se dejaron ver con lentes oscuros y los brazos cruzados, preparados para ir ahora a un nuevo año escolar.

La maestra de preescolar de Barquisimeto los colocó en posición V, donde ella estaba atrás y estos con lentes. Un clip que se hizo viral en las redes sociales por cómo se ven alistados para lo que será el año escolar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VENEZUELA 🇻🇪 (@venezuelaesviral)

Maestra de preescolar de Barquisimeto se hizo viral por este motivo

El video ganó muchos “likes”, fue hecho por la docente Yalexis Arrieche desde una escuela en la capital larense. La magia de los niños los muestra listos para lo que será el estudiar, sabiendo desde ya que son el futuro para este gran país.

En las redes sociales, les desearon muchas bendiciones, además de mucha salud para que sigan adelante. Un clip que dio mucha frescura a las redes sociales, donde muchas veces hay cosas negativas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas