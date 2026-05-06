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Muy atentos ya que a través del Sistema Patria empezó el registro de beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En la encuesta que hay que llenar a través de tu cuenta en Patria debes primero actualizar tus datos.

Esto se hace con el fin de entregar los títulos de propiedad de viviendas. Además de actualizar expedientes de quienes recibieron vivienda y de quienes están optando a una en los planes habitacionales. De esta manera se busca simplificar trámites burocráticos.

Registro de beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Esta semana se dio inicio a dicha encuesta en el Sistema para aquellas personas que fueron adjudicadas por el gobierno nacional para una vivienda de la Gran Misión. Estos deben actualizar los datos.

Recuerda que dicha encuesta se a través de la plataforma Patria en el país. Atención a todas las personas: La Gran Misión Vivienda no realiza llamadas solicitando datos personales a los usuarios.

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