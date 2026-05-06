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El Banco Central de Venezuela tiene una meta clara en el quinto mes del año, dijo el presidente del BCV, Luis Alberto Pérez. El proceso iniciado es para que la inflación en mayo 2026 sea de un digito.

Resaltó que la inflación en el mes de enero fue fuerte para el país, pero que luego empezó una desaceleración. Comentó que desde las últimas semanas de abril esta solo tenía un digito, indicó Pérez.

“La inflación fue brutal en enero, pero luego de allí empieza una franca desaceleración que coloca a febrero en 14,7%, a marzo en 13,1%, a abril en 10,6%. Y felizmente nosotros podemos decir que las últimas dos semanas de abril fueron de un solo dígito, es decir, podemos esperar que a partir de mayo empecemos a tener inflación de un dígito en este país”, sostuvo.

Igualmente, informó que se tiene previsto inyectar al mercado cambiario más de 1.000 millones de dólares mensuales durante este año. “Y lo que vemos en el 2026, sobre todo en los últimos dos meses, marzo y abril, son más de 1.000 millones. Y lo vamos a tener otra vez en mayo porque se está planificando una intervención cambiaría de más de 1.350 millones de dólares”, puntualizó.

Inflación de un digito en mayo 2026

Explicó que el comportamiento del mercado ha cambiado en los últimos 3 meses, indica el inicio de un período “bien similar al de 2023-2024 y lo que podemos esperar de eso es estabilidad en el tipo de cambio y desaceleración de la inflación”.

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El alto funcionario también se refirió al crecimiento económico, lo que representa la otra clara señal de una economía, que luego de consolidada la etapa de normalización, puede mantenerse un quinquenio o inclusive una década con un cuadro de variables favorables, tanto a escala macro como de los hogares.

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