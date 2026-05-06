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Ted Turner fundador de CNN falleció hoy a los 87 años de edad, el exitoso empresario en 1980 formó la cadena de noticias revolucionando todo el andamiaje comunicacional. El boletín emitido desde Turner Enterprises no dio a conocer la causa de muerte.

Turner en los 80 impuso un formato innovador el cual cambió la visión los noticieros, a su vez la manera de hacer los resúmenes de informaciones. Esto no solo en televisión, esto también escaló a prensa radial con CNN Radio.

El empresario dio un pluralismo informativo y comenzaron a cubrirse las 24 horas del día en los noticieros. De esa manera, CNN ganó fama a nivel mundial, siendo la primera en cubrir lo que fue la Guerra del Golfo en 1990.

Para Turner todas las visiones, ideas, datos valían en sus empresas, sobre todo en CNN. Donde la prioridad era la inmediatez, además de dar mayor dinamismo a las informaciones en esos años, antes del 2000.

Todos los noticieros comenzaron a clonar el formato impuesto por Turner, entre ellos la cadena Fox. Turner seguía siendo original, en cada una de las propuestas que hacía en el noticiero, emisoras y en sus empresas.

Fue uno de los primeros en colocar secciones como ecología y naturaleza en los noticieros. A su vez durante las 24 horas se iba informando de todo lo que iba pasando en el mundo. De esa manera CNN acaparaba la atención.

Ted Turner fundador de CNN, y la enfermedad que padecía en 2018

Desde 2018, Ted se alejó de los negocios y de la televisión, ya que dijo padecer demencia con cuerpos de Lewy. Dicha enfermedad degenerativa lo llevó a estar en casa. Turner le dio un giro a las transmisiones deportivas.

En los años 90, adquirió a los Bravos de Atlanta, y estaba sentado con los fanáticos luciendo una gorra del equipo. Eso hizo que la mayoría de los gerentes de equipos en el mundo copiaran esa idea.

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