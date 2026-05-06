Compartir

El precio del crudo sigue siendo volátil, pero siempre termina en baja en los últimos días. El precio del dólar BCV hoy 6 de mayo de 2026 es de 493,37 bolívares y el euro en 577,52 bolívares, dijo el Banco Central de Venezuela.

El Banco Central de Venezuela informó que el precio del dólar para mañana será de 496,83 bolívares y de 583,86 bolívares.

En un costo de 4.710,65 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 92,91 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 105 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin sigue subiendo ya en la banda de los 80 mil dólares, teniendo un precio hoy de 82.124,71 dólares. Este indicador ha estado en constante elevación en los últimos días, luego de estar sobre los 63 mil dólares.

Dólar BCV hoy 6 de mayo de 2026, BCV colocará US$1.350 millones por intervención cambiaria en mayo

El Banco Central de Venezuela (BCV) colocará 1.350 millones de dólares por concepto de intervención cambiaria durante el mes de mayo, de manera que el suministro de divisas, por parte del ente emisor, superará los 1.000 millones de dólares por tercer mes consecutivo.

De acuerdo con la información obtenida por Banca y Negocios, el tipo de cambio de intervención se ubicará en 611 bolívares por dólar, en el mes en curso.

Al cierre de abril, el BCV ha liquidado un total de 3.424 millones de dólares mediante los distintos mecanismos de intervención cambiaria, con la intención de estabilizar progresivamente el tipo de cambio.

En mayo, 20 bancos actuarán en el proceso de intervención cambiaría

Estas son las instituciones bancarias: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores (BDT), Banco del Tesoro, Mercantil Banco Universal, BBVA Banco Provincial, Banesco, Banco Nacional de Crédito (BNC), Banco Caroní, Bancaribe, Banco Exterior, Banco Sofitasa, Banco Plaza, BFC Banco Fondo Común, 100% Banco, Del Sur, Bancrecer, Banco Activo, Bancamiga, Banplus y el Venezolano de Crédito.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas