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En la actualidad la publicidad es importante y más para los animadores esta es una de las razones por las que Viviana Gibelli dijo “no” a la animación del Miss Venezuela 2026. La exmiss tiene muchos pactos con productos publicitarios, según Chepa Candela en 2001.

Incluso se pudo conocer que es imagen de varios de ellos y por esa razón dio un «no» para estar como animadora en la “noche más linda del año”. Al parecer los anunciantes que tiene ella y los que hay en el certamen no son los mismos, es por ello que prefiera seguir con los suyos.

Venevisión estaría interesado en tenerla como animadora principal, pero esta sería una de las razones por las cuales Viviana no estaría. No se sabe si estará nuevamente Maite Delgado o el mismo José Andrés Padrón.

Ambos fueron los animadores del certamen pasado, pero por ahora no hay nadie nombrado para que sean los conductores del espacio. Aunque falta bastante tiempo buscan desde ya tener los animadores asegurados.

Animación del Miss Venezuela 2026, un “no” rotundo y contundente

Gibelli al parecer dio un “no” rotundo y contundente a la propuesta de la animación hecha por la directiva del canal 4, pero por ahora quedará esperar.

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