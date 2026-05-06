PortadaSucesos

Detenidos dos hombres en Valencia por presunto robo a mano armada

By Redacción Carabobo
0
64
Detenidos dos hombres en Valencia

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Enderson Alexander Torres Armao (31) y, José Manuel Escalona Jiménez (27), fueron capturados por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias. Ambos están señalados por el presunto robo a mano armada en Valencia

Estos criminales, se dedicaban a someter a sus víctimas, en la parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo. Donde bajo amenaza de muerte, los despojan de sus pertenencias y, si se oponen al hecho delictivo, estos los agreden salvajemente.

Detenidos dos hombres en Valencia por presunto robo a mano armada

Al ser detenidos, se recuperaron pertenencias de víctimas que habían robado recientemente y, se incautó un arma blanca, usada durante la ejecución de los hechos; quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Quedaron detenidos por presunto hurto en el comercio donde trabajaban en Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Animación del Miss Venezuela 2026 y lo que dijo Viviana Gibelli
Artículo siguiente
Maestra de preescolar de Barquisimeto se hizo viral por este motivo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes