Compartir

Enderson Alexander Torres Armao (31) y, José Manuel Escalona Jiménez (27), fueron capturados por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias. Ambos están señalados por el presunto robo a mano armada en Valencia

Estos criminales, se dedicaban a someter a sus víctimas, en la parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo. Donde bajo amenaza de muerte, los despojan de sus pertenencias y, si se oponen al hecho delictivo, estos los agreden salvajemente.

Detenidos dos hombres en Valencia por presunto robo a mano armada

Al ser detenidos, se recuperaron pertenencias de víctimas que habían robado recientemente y, se incautó un arma blanca, usada durante la ejecución de los hechos; quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas