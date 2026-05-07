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La primera bonificación oficial del mes comenzó a pagarse ayer en horas de la tarde, el Bono único Familiar de mayo 2026 se pagó en el plaza estipulado. Recordemos que este se paga los primeros ocho días de cada mes.

Este cumplió ya un año en funcionamiento por parte del Sistema Patria, desde el 30 de abril del año pasado se viene pagando. Dicha bonificación sustituyó a los antiguos bonos como Lactancia Materna además de José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

En este quinto mes del año esta bonificación tuvo un monto de 7.395 bolívares, un total de 14,98 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Bono único Familiar de mayo 2026

Indicó la página de Banca y negocios que la cifra dada tuvo un incremento de 4,22% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de abril de 2026. Cuando el monto fue de Bs. 7.095.

“Del mismo modo, el monto en divisas tuvo un aumento de 0,20% en comparación al mes pasado, cuando se ubicó en US$ 14,95. Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente”, según destacó la página del Blog Patria.

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