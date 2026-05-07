Compartir

Por dos temporadas la organización capitalina firmó a Lipso Nava, el cual fue confirmado como nuevo mánager del equipo. Ya Nava estuvo unas temporadas con los melenudos, el movimiento sorpresivo llevaría a Guillermo Quiroz a hacer el mánager de Águilas.

Lipso Nava será el mánager de Leones del Caracas

El reto de Nava será llevar al Caracas de nuevo a la clasificación, la cual le fue esquiva en la temporada pasada, cuando José Alguacil era el mánager del equipo. De igual modo, se espera por el staff de técnicos que lo acompañaría.

‎ Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas