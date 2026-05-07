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El acorazado desató su ofensiva y logró llevarse un triunfo en su gira a Barquisimeto. Marineros dividió en Barquisimeto con Guerreros de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez con pizarra de 10×4 este miércoles 6 de mayo de 2026.

Edgardo Fermín remolcó dos carreras para ser el máximo impulsor del duelo por parte de los navales. Bryant Flete pegó triple al jardín derecho para traer hasta el plato a Deivi Muñoz y comenzar con el ataque desde el primer inning.

Fermín pegó sencillo al left field e hizo que Flete colocara las acciones 2×0. En la baja de ese mismo primer episodio Guerreros descontó con sencillo de Breyvic Valera a la pradera derecha y Ronaldo Flores hizo lo propio con imparable a ese mismo sector.

Marineros dividió en Barquisimeto tras vencer a Guerreros

Gilberto Jiménez pegó doble al centro del campo y Yefri Pérez lo remolcó con sencillo para poner arriba a su combinado en la baja del segundo inning. La ventaja no duró mucho ya que en la alta del tercero Yoel Yanqui pegó jonrón de línea por la pradera central para el 3×3 luego de dos outs.

El acorazado aseguró el triunfo con dos rallys, uno de tres carreras en el sexto y otro de dos anotaciones en el séptimo. Edgardo Fermín pegó sencillo al centro para que Johan López pisara la goma y Deivi Muñoz pegó imparable al right field para que Carlos Durán anotara la octava carrera. En el octavo fabricaron dos más para sentenciar las cosas.

José Gerlado (2-0) fue el ganador y Francisco Carrillo (0-2) fue el derrotado. Hoy jueves 7 de mayo la novena de Clemente Álvarez visitará a Delfines en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto a las 6:00 de la tarde.

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