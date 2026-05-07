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Quedó detenido por difusión de material íntimo de su expareja

By Danny Valdiviezo
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Quedó detenido por difusión de material íntimo de su expareja

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Danny Valdiviezo
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El comisario Douglas Rico dio a conocer un caso en el estado Zulia, un sujeto quedó detenido por difusión de material íntimo de su expareja. Este quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad occidental.

Tras un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia, realizaron la detención de Aquiles Antonio Urdaneta Calixto (30). En la parroquia Santa Bárbara, municipio Colón, estado Zulia.

Quedó detenido por difusión de material íntimo de su expareja

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que el hombre, se aprovechó de un descuido de su ex pareja, para filmar los encuentros íntimos, los cuales posteriormente comercializaba a terceros, generando ingresos en perjuicio de las víctimas.

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