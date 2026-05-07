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La productora A24 presentó el primer tráiler de «Tony», una película que explora los inicios del reconocido chef y escritor Anthony Bourdain antes de su fama mundial.

Bajo la dirección de Matt Johnson, la película se ambienta en el verano de 1975 en Provincetown, Massachusetts, capturando el momento en que un joven Bourdain de 19 años se introduce por primera vez en el entorno de las cocinas profesionales.

Tony película de Anthony Bourdain

El filme cuenta con el protagonismo de Dominic Sessa, quien interpreta a Bourdain en su juventud, y la participación de Antonio Banderas en el papel del chef mentor que guio sus primeros pasos en el oficio.

A diferencia de otras biografías, esta producción cuenta con el respaldo de los herederos del cronista. Quienes destacaron que la obra se enfoca en una etapa transformadora y específica de su vida.

El elenco se completa con figuras como Emilia Jones y Leo Woodall. Su estreno está previsto en salas de cine para el próximo mes de agosto.

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