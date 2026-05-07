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Tres hombres fueron detenidos por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras confirmarse que eran solicitados por la justicia.

Los oficiales efectuaron las capturas en diversos sectores de la ciudad. La detención ocurrió luego de verificar a los sujetos por el Siipol durante labores de vigilancia.

Hombres solicitados son detenidos en Valencia

De acuerdo con los registros del sistema, los detenidos estaban solicitados por delitos que incluyen posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como lesiones personales derivadas de riñas.

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Además, el reporte policial indica que los aprehendidos poseen antecedentes previos por otros hechos delictivos. Los oficiales pusieron a los tres sujetos a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.

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