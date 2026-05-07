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Este miércoles, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» el vuelo número 141 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), procedente de Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU). La aeronave trajo de vuelta a 161 venezolanos, quienes aterrizaron en suelo patrio con el anhelo de reencontrarse con sus raíces y sumarse nuevamente al crecimiento de la nación.

El grupo, integrado por 110 hombres, 32 mujeres, 4 adolescentes y 15 menores de edad. Contó con un despliegue de funcionarios de los diferentes órganos de seguridad ciudadana desde su llegada. En este sentido, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Estos coordinaron cada fase del desembarque, garantizando que el proceso fuera ordenado y seguro para todos los connacionales.

Gran Misión Vuelta a la Patria

Tras pisar tierra firme, los migrantes transitaron por el túnel migratorio, donde recibieron atención personalizada. En este espacio, personal calificado realizó entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales. Priorizando el bienestar físico y emocional de cada hombre, mujer y niño que regresó en esta jornada, para luego ser trasladados a sus hogares.

Con este nuevo arribo, el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reafirma su compromiso con el bienestar de cada uno de los connacionales. Demostrando que la prioridad sigue siendo ofrecer un retorno digno y lleno de esperanza a quienes deciden volver a casa.

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