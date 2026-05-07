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Un sujeto apodado como alias «El Koki de Las Agüitas» fue abatido luego de un intercambio de disparos con funcionarios de la Policía de Carabobo en Los Guayos.

El suceso inició cuando una comisión policial acudió a una vivienda tras una llamada de emergencia. En el sitio, un hombre mantenía a una mujer bajo amenaza de muerte.

Abatido El Koki de Las Agüitas en Carabobo

Según el informe policial, el identificado como William José Salas Porte, de 30 años, al notar la presencia de los efectivos, accionó un arma de fuego tipo pistola contra los funcionarios. Los uniformados respondieron al ataque hiriendo al agresor.

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A Salas Porte lo trasladaron a un centro asistencial cercano, donde falleció poco después de su ingreso. En el sitio del suceso se incautó una pistola calibre .380 y se confirmó que el occiso poseía antecedentes por tráfico de drogas y hurto. El Ministerio Público ya tiene conocimiento del procedimiento.

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