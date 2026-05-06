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Con el objetivo de honrar la vocación, el sacrificio y la humanidad del personal médico, la Fundación redvital makro, a través de la coral “Voces por la Salud” llevó a cabo una conmovedora jornada musical en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), ubicada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

En el marco de la celebración del Día del Médico, este coro, integrado por el propio personal del centro hospitalario y el equipo de cultura de la fundación, se presentó en el área de pediatría interpretando varias piezas musicales. La iniciativa buscó transformar el entorno en un espacio más ameno y reconfortante para los pacientes y sus familiares mediante la música.

La empresa reconoce que estos ambientes poseen su identidad sensorial. Ante esta realidad, «Voces por la Salud» surge como una respuesta humana para conectar con los pacientes y familiares desde la empatía.

El talento de los que conforman la coral demostró que su capacidad para sanar no se limita a los quirófanos, sino que alcanza también el espíritu. La Fundación redvital makro ha reafirmado su compromiso de expandir esta labor, con la meta de sumar nuevas instituciones y miembros en distintas regiones del país para difundir un mensaje de unión y armonía.

«Cada voz que se suma se convierte en un abrazo que transforma los espacios clínicos en lugares de calidez y encuentro», afirmó Gloria Sulbarán, coordinadora del departamento de Cultura de la Fundación redvital makro.

Sulbarán también destacó que la labor incansable del personal de salud es el pilar de la sociedad y que, a través de su canto, logran ofrecer un refugio en los momentos de mayor vulnerabilidad.

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