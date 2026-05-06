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Con un despliegue de luces, música y una producción impecable, la tercera edición de los Premios On se convirtió en una fiesta inolvidable para el talento local. El evento, realizado bajo el dress code Urban Glam y transmitido por Valevisión Channel, reconoció lo más destacado del arte, el entretenimiento y las plataformas digitales del estado Carabobo.

La gala final, celebrada en el Hotel Hesperia WTC Valencia, fue conducida por los carabobeños Sthefany Vásquez, Edgardo Reyes, Jorge Sánchez, Dailiz Morillo y Karin Aridi, mientras que, desde Caracas, se sumó al staff de los premios Adrián Lara.

El desarrollo del evento demostró que la ciudad tiene mucho que decir en la escena artística nacional e internacional. De igual manera, estuvieron presentes durante la Green Carpet y durante el evento personalidades como Ileana Marquez, Maryesther Silva, Manuel y Jorge creadores de Social Room Agency, Azuaje, Tami Punch y Juan Carlos Caramés.

En medio de este ambiente de celebración, Alexander “Lucho” Vivas, creador de los Premios On y fundador de Valevisión Channel, se mostró agradecido por la respuesta del público. “Estamos agradecidísimos por la receptividad de toda la ciudad. Preparamos un evento increíble para que lo disfrute cada carabobeño, porque nos lo merecemos. Somos una ciudad, un estado lleno de talento para explotar”, expresó el CEO de las premiaciones.

El productor también destacó la presencia de grandes figuras como la miss universo María Gabriela Isler (quien además se llevó el galardón a Artista On de la Década), así como productores musicales valencianos que han conquistado el mercado internacional como Manu Lara, quien está detrás de las producciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Kali Uchis, entre otros.

“Esto que está sucediendo esta noche en Premios On es el resultado de meses de trabajo y es el regalo que nosotros como producción le damos a esta ciudad que tanto nos ha dado”, agregó Vivas, visiblemente emocionado.

Una experiencia más allá de los premios

En esta tercera edición, los organizadores apostaron por innovar. Se incluyó un área comercial con marcas que brindaron experiencias interactivas al público asistente, y los cortes comerciales se convirtieron en shows dentro del propio evento. “Entendimos que teníamos que ofrecerle algo distinto a los años anteriores. […] No hay momento de distracción de inicio a fin”, explicó Vivas, e invitó a los carabobeños a seguir creyendo en el talento local.

Por su parte, Dailiz Morillo, parte del equipo directivo y de producción de los Premios On y CEO de D.Lab, destacó durante la gala el crecimiento del certamen y el nivel de los shows. “El año pasado vimos a grandes exponentes valencianos brillando a nivel internacional. Si las plataformas no existen, los que tenemos la posibilidad de hacerlas, hay que fomentarlas. A mí me enorgullece muchísimo hoy celebrar a los nuestros”, señaló Morillo.

Además, Morillo adelantó durante la ceremonia que el objetivo es expandir los Premios On al resto del país y prometió una gala sin tiempos muertos. “Esta noche se vienen con muchísimas sorpresas. Shows preparados con muchísimo empeño, puestas en escena con 10, 15 bailarines. No va a haber un segundo en el que los espectadores de nuestro streaming tengan chance de despegarse”.

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Galardonados de la noche

Artista On de la Década: María Gabriela Isler.

Artista On Femenino del Año: Ana Gabriela Rodríguez.

Artista On Masculino del Año: Manu Lara.

Premio On a la Trayectoria: Sthefany Vásquez.

Premio On a la Excelencia: Juan Carlos Caramés.

Premio On a la Constancia: Amelia Sereno.

Viral On: Tami Punch.

Artista On Más Votado: Azuaje (quien también ganó en las categorías TikToker On y Creador de Contenido Masculino).

Podcast del Año: Media Naranja Show

Comediante o Humorista: Luisito León

Modelo Femenina: Karin Aridi

Modelo Masculino: Simón García

Artista On del Año: Dailiz Morillo

Fotógrafo de Moda On: José Mata

Makeup Artist On: Jimena Hidalgo

Fashion Vlogger On: Katherine Díaz

Instagramer On: Irina Bozzonet

Travel Vlogger On: Isaías Landaeta

Foodie On: Manu Fung

Presentador On: Nunu El Aridi

Grupo o Dúo Musical: Lara Project

Artista Musical Femenina: Briella

Artista Musical Masculino: Gus

Artista On en la Mira: Génesis Mendoza

Tercera edición de los Premios On

Entre los momentos más icónicos de la noche destacó la participación de los futbolistas Lucas Bruera y Alexander González, figuras del Carabobo FC, quienes subieron al escenario para entregar uno de los galardones. La conexión con la identidad local alcanzó su punto máximo cuando todos los asistentes se pusieron de pie para celebrar la victoria obtenida por el equipo ese mismo día, un festejo que estalló al ritmo de la barra Granadictos 24, uniendo la pasión deportiva con el brillo del espectáculo.

El cierre de la gala dejó una promesa clara: los Premios On llegaron para quedarse y crecer. La noche terminó con una ovación de pie para todos los ganadores y el anuncio de que la cuarta edición ya está en planes.

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